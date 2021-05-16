Сеул, , 09:10 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 1269 человек. Об этом сообщает DongA Science со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 16 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 733 796 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 7,3%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделал 2 045 777 человек, а препаратом Pfizer — 1 688 019 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 29 829 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 935 357 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 610 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 131 671.