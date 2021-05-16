Вашингтон, , 09:09 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил удар клюшкой в лицо в первом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Бостон Брюинз». Об этом 16 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Во втором периоде встречи 35-летний российский форвард вел силовую борьбу за воротами «Бостона» с защитником Кеваном Миллером и последний упал в ходе нее на лед. В этот момент Овечкина сзади несколькими ударами атаковал другой защитник «Брюинз» Жереми Лозон, а когда российский форвард развернулся к нему, он получил от канадца несколько тычков клюшкой в лицо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл в овертайме команду «Бостон Брюинз» в первом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли со счетом 3:2.