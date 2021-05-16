Киев, , 09:01 — REGNUM На Украине за сутки выявили 3620 случаев заражения коронавирусом, сообщил 16 мая украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

Коронавирус. Украина Moz.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

В медицинские учреждения за сутки госпитализировали 2208 пациентов с диагнозом «COVID-19».

С начала пандемии в стране зарегистрировали 2 153 864 случая инфицирования SARS-CoV-2. Выздоровели 1 857 724 инфицированных (7921 за сутки), скончались 48 075 человек (133 человека за сутки).

«6164 человека привиты от COVID-19 за сутки 15 мая 2021 на Украине», — добавил глава украинского минздрава на своей странице в социальной сети Facebook.

С начала пандемии в стране были вакцинированы 939 238 человек, 939 236 из них получили одну дозу препарата, 17 086 получили две дозы препарата, завершив вакцинацию.