Пекин, 16 мая, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Ракета-носитель «Чанчжэн-7» с грузовым кораблём «Тяньчжоу-2» выведана на стартовую площадку космодрома «Вэньчань» 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба Управления программы пилотируемых космических полётов КНР.

Chinaspaceflight.com Космический грузовик Тяньчжоу

В ближайшие дни китайские специалисты проведут предстартовые испытания грузового корабля. «Тяньчжоу-2» отправится к базовому модулю «Тяньхэ» будущей орбитальной станции, выведенному на околоземную орбиту в апреле 2021 года.

Стыковка грузового корабля с модулем «Тяньхэ» должна пройти в автоматическом режиме. Позже на станцию отправится пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12». Планируется, что члены первой экспедиции проведут на станции около трёх месяцев.

Ввод модульной китайской станции в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Перед этим с основным модулем должны быть состыкованы два вспомогательных лабораторных модуля.