Хьюстон, США, , 08:38 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюссон уступил выступающему за США иранскому спортсмену Бенейлу Дариушу в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC262, который проходил в Бостоне. Об этом 16 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поединок проходил все три заявленные раунда и по его итогам все три судьи со счетом 30:27, 30:27, 30:27 отдали победу Дариушу.

Отметим, это третье подряд поражение 37-летнего Тони Фергюссона в UFC и шестое в карьере при 25 (20 — досрочно) победах. Для 32-летнего Бенейл Дариуша это 21-я (13 — досрочно) победа при четырех проигранных поединках.