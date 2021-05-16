Луганск, , 08:38 — REGNUM Боевики ВСУ трижды за сутки нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике, сообщили 15 мая в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

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Под обстрелами украинской армии оказались населенные пункты Молодежное и Золотое-5, которые ВСУ атаковали с позиций в населенных пунктах Катериновка и Золотое-4.

Украинские силовики обстреляли указанные населенные пункты из гранатометов АГС-17 и СПГ-9, совершив в общей сложности 70 выстрелов.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Напомним, в предыдущие сутки вооруженные силы Украины пять раз нарушили режим прекращения огня по территории ЛНР.

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Отметим, 14 мая зону проведения украинской карательной операции в Донбассе посетили представители американского совета по вопросам внешней политики.