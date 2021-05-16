Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл в овертайме команду «Бостон Брюинз» в первом матче первого раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 16 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось со счетом 2:2. В составе «Кэпиталз» голы забили Том Уилсон (7-я минута) и Бренден Диллон (29-я), у «Бостона» шайбами отличились Джейк Дебраск (14-я) и Ник Ритчи (37-я, в большинстве).

Победу хозяевам в овертайме принес гол Ника Дауда (65-я).

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился в матче одной результативной передаче, его одноклубник — российский защитник Дмитрий Орлов — не записал на свой счет в игре результативных действий.

Отметим, по итогам встречи «Вашингтон» повел в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли с «Бостоном» со счетом 1−0.