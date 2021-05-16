Сеул, , 08:37 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 610 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 572 случая заражения локальные, ещё 38 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 131 671.

Эксперты отмечают, что по сравнению с 14 мая число подтверждённых случаев заражения сократилось на 71, однако предполагается, что спад показателя связан исключительно с сокращением объёма тестирования в выходные дни.

Число жертв пандемии увеличилось на четыре человека, до 1900. Уровень смертности составил 1,44%.