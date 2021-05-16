Пекин, , 08:10 — REGNUM Немецкий производитель цифровых и аналоговых камер Leica Camera AG и китайская компания Huawei прекращают сотрудничество. Об этом сообщает порта GSMArena со ссылкой на источники в отрасли.

Сотрудничество Huawei и Leica началось в 2016 году — тогда вышел смартфон Huawei P9, в котором использовались камеры от Leica и программное обеспечение, разработанное специалистами немецкой компании. Сообщается, что последними устройствами Huawei с камерами от Leica станут модели серии Huawei P50.

Отмечается, что Leica рассматривает возможность сотрудничества с другим производителем смартфонов. Наиболее вероятными кандидатами являются Xiaomi, Sharp и Honor.

В 2020 году компания Huawei была вынуждена сократить производство смартфонов из-за санкций правительства США, затруднивших закупку ряда компонентов. Также Huawei продала суббренд Honor, который стал отдельной компанией.

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