Хьюстон, США, , 08:16 — REGNUM Бразильской боец смешанного стиля Чарльз Оливейра победил досрочно американского спортсмена Майкла Чендлера в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, проходившем в Хьюстоне. Об этом 16 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Во втором раунде бразилец отправил своего оппонента в нокаут, что позволило ему стать обладателем звания чемпиона UFC в легком весе.

При этом данный титул стал вакантным после того, как 19 марта глава UFC Дэйна Уайт объявил, что российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов окончательно уходит из спорта.

Отметим, это 31-я (28 — досрочно) победа 31-летнего Чарльза Оливейры при восьми поражениях и одном бое, признанном несостоявшимся. Для 35-летнего Майкла Чендлера это шестое поражение при 22 (17 — досрочно) победах.