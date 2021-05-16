16 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Если встреча президентов США и России состоится и пройдет в Ватикане, то будет иметь не только политическое, но и религиозное измерение. Она способна также дать старт для перезагрузки диалога между Святым престолом и Московским патриархатом, который активизировался после общения папы Франциска и патриарха Кирилла в Гаване в феврале 2016 года, но ныне, похоже, выдохся.

Станислав Стремидловский, , 09:47 — REGNUM



Собор Святого Петра. Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

Специальный посланник президента США по вопросам климата экс-госсекретарь Джон Керри побывал с визитом в Ватикане. Утром 14 мая он посетил базилику Святого Петра, где ему показали Пьету Микеланджело. На следующий день Керри, католика по вероисповеданию, на частной аудиенции принял папа Римский Франциск, с которым тот в ранге госсекретаря США уже встречался в 2014 и 2016 годах. После спецпосланник американского президента Джо Байдена, который подчеркивает свою католическую веру, также встретился с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером.

Визит Керри в Ватикан представляется немного загадочным. В настоящее время он совершает турне по Европе с заездами в Рим, Лондон и Берлин, чтобы встретиться с политиками и бизнесменами и обсудить с ними укрепление сотрудничества в борьбе с изменением климата. Некоторые издания предположили, что спецпосланник обсуждал с папой перспективы посещения последним Конференции ООН по изменению климата. Однако она откроется только в ноябре сего года, до этого времени еще будут возможности побеседовать с понтификом по данной теме. Поэтому возникает вопрос, не обсуждали ли Керри и Франциск и другие проблемы, более актуальные? Так, в интервью Vatican News спецпосланник высоко оценил роль Святого престола и лично папы с точки зрения влияния на мировую повестку, причем не только в деле борьбы с климатическими изменениями.

Цитата из видео «Today in the Vatican to speak about the global challenges caused by the climate crisis and the need for a clear call to action» Vaticannews.va

«Я думаю, что Ватикан, возможно, и небольшое учреждение, но у него есть огромная паства, которая действует в глобальном масштабе, а Его Святейшество обладает способностью стимулировать действия государств, — отметил Керри. — У него есть возможность воздействовать на граждан во многих разных странах одновременно, заставить их призвать свои правительства к ответственности, сделать то, что нам нужно сделать, чтобы сохранить планету. Поэтому я думаю, что мир с особым уважением относится к папе Франциску, и нет никаких сомнений в том, что он уже является значимым лидером в этом начинании. Мы ожидаем от него дальнейших указаний и помощи в выполнении этой работы… И я думаю, что Святейший Отец с особым авторитетом проповедует о нашем чувстве долга друг перед другом и о том, как нам всем нужно сейчас действовать вместе, учитывая разделение мира и определенную поляризацию, идеологию и конфликты. Этот голос важнее сегодня, чем когда-либо».

Оценки спецпосланника говорят об изменениях восприятия понтифика и Святого престола, которые демонстрирует администрация Байдена по сравнению со своей предшественницей. Как отмечает известный католический блог Il Sismografo, экс-президент США Дональд Трамп не питал симпатий к Франциску и часто через Государственный департамент США, который тогда возглавлял Майк Помпео, пытался использовать проблемы, вносимые понтификом в международную повестку дня, инструментально, при этом считая папу «второстепенным декоративным элементом». Байден — это совсем другое. Поэтому, предполагает издание, вполне вероятно, что во время поездки американского лидера в Европу во второй половине июня он завершит ее визитом в Ватикан и встречей с Франциском.

Цитата из видео «Today in the Vatican to speak about the global challenges caused by the climate crisis and the need for a clear call to action» Vaticannews.va

А возможно ли, что в это же время в Риме окажется и президент России Владимир Путин, который наряду с переговорами с руководством Италии в каком-нибудь ватиканском дворце увидится и с Байденом? Такую вероятность нельзя исключать, хотя о достижении договоренностей о встрече будет объявлено, скорее всего, в самый последний момент. Дело тут в проблемах, которые президент США испытывает с различными центрами влияния внутри своей администрации. На днях The New York Times сообщила, что Байден стал заставлять своих помощников и экспертов проводить многочасовые обсуждения перед принятием того или иного решения, а по некоторым вопросам он выжидает дни, если не недели, требуя все новых и новых разъяснений. Такая стилистика свидетельствует о том, что президент сознательно парализует деятельность администрации, выигрывая для себя время. И тогда институт спецпосланников становится для Байдена инструментом взаимодействия с внешними партнерами. К слову, такой формат приемлем и для Путина. Это первое.

Джо Байден joebiden.com

И второе. Если встреча президентов США и России состоится и пройдет в Ватикане, она будет иметь не только политическое, но и религиозное измерение. Байден постоянно подчеркивает, что им движет католическая вера, он старается не пропускать воскресные мессы. Что касается Путина, то он реже высказывается на эти темы, хотя нет сомнений в том, что российский президент — человек верующий. Как минимум два раза в год, на Рождество и Пасху, пресс-служба Кремля сообщает о посещениях Путиным православных храмов, хотя, наверное, бывает он в них гораздо чаще, чем оглашается. Поэтому переговоры на ватиканской площадке между американским и российским лидерами способны также дать старт для перезагрузки диалога между Святым престолом и Московским патриархатом, который активизировался после общения папы Франциска и патриарха Кирилла в Гаване в феврале 2016 года, но ныне, похоже, выдохся.

На этот раз темой его могут стать вопросы международной повестки, в том числе проблемы климата. Русской православной церкви пора расширять направления своей деятельности в мире, не замыкаясь лишь на войне с Константинопольским патриархатом.