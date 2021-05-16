Киев, 16 мая, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что у не уверен в том, у официального Киева есть возможность ждать десять-двадцать лет, чтоб стать членом Европейского Союза и НАТО. Об этом 15 мая политик заявил в ходе Киевского форума по вопросам безопасности, сообщает канал «Украина 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бронежилет

Читайте также: Экс-заместитель главы НАТО: США отправили Украине «месседж жесткой любви»

По его мнению, путь в Еропейский Союз и Североатлантический Альянс является «единственным лучшим» путем для официального Киева. В противном случае Россия якобы «захватит» Украину и «восстановит сферы влияния», добавил бывший глава украинского правительства.

Арсений Яценюк «Выбор прост. Скажу четко: или Украина присоединится к НАТО и Европейскому Союзу… или Россия «захватит» Украину и восстановит сферы влияния, о которых неоднократно «говорил Путин».

Читайте также: Зеленский назвал Украину центром и сердцем Европы

По мнению политика, стать полноправным членом ЕС и НАТО — это «выбор украинского народа», а также — «лучший путь для Европы» и «партнеров» Украины из НАТО.

Арсений Яценюк «И это также лучший путь для Европы и наших партнеров из Альянса. Это в интересах наших стран. Поэтому мы ожидаем, что придем к общему знаменателю с европейцами в смысле получения не просто сигналов, а практических результатов».

Читайте также: Власти Украины назвали евроинтеграцию страны «возвращением к своим корням»

Напомним, 15 мая украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина со временем обязательно вернется в «большую европейскую семью», и это будет возвращение к своим корням.