Яценюк: если Украину не возьмут в НАТО и ЕС, ее «захватит» Россия
Киев, 16 мая, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что у не уверен в том, у официального Киева есть возможность ждать десять-двадцать лет, чтоб стать членом Европейского Союза и НАТО. Об этом 15 мая политик заявил в ходе Киевского форума по вопросам безопасности, сообщает канал «Украина 24».
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По его мнению, путь в Еропейский Союз и Североатлантический Альянс является «единственным лучшим» путем для официального Киева. В противном случае Россия якобы «захватит» Украину и «восстановит сферы влияния», добавил бывший глава украинского правительства.
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По мнению политика, стать полноправным членом ЕС и НАТО — это «выбор украинского народа», а также — «лучший путь для Европы» и «партнеров» Украины из НАТО.
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Напомним, 15 мая украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина со временем обязательно вернется в «большую европейскую семью», и это будет возвращение к своим корням.