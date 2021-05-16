Пекин, , 07:57 — REGNUM Орбитальный грузовик «Тяньчжоу-2» и ракета-носитель «Чанчжэн-7» были доставлены на стартовую площадку в Вэньчане на острове Хайнань. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Управления программы пилотируемых космических полетов КНР на странице ведомства в WeChat.

Отмечается, что всё оборудование работает в штатном режиме, на ближайшее время запланирована проверка готовности к запуску. Старт орбитального грузовика намечен на следующую неделю.

Напомним, запуск главного модуля национальной космической станции Китай осуществил 29 апреля текущего года. Предстоящая стыковка модуля с «Тяньчжоу-2» станет ключевым этапом в строительстве станции. Станция будет находиться на орбите более десяти лет, она рассчитана на трёх космонавтов и ожидается, что она будет участвовать и в международным космических проектах. Согласно планам властей КНР, станция заработает в 2022 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало об успешной посадке на Марс первого китайского космического зонда.

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