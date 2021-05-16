Киев, , 07:55 — REGNUM Депутат Европейского парламента от ФРГ Максимилиан Кра заявил, что Украине приходится смиряться с тем, что государством управляют Соединенные Штаты Америки. Об этом политик рассказал в интервью украинскому каналу «Первый независимый».

Политик описал две модели. Первая — Соединенные Штаты диктуют правила, которые должна принять каждая страна. Вторая модель — многополярная.

«Первая модель — США диктует правила, а каждая страна мира должна их принять. Другая модель — многополярная, есть азиаты (Китай), россияне (Россия), африканцы (Африка), мусульмане (мусульманские страны), американцы (США). Каждый регион имеет свои правила, источником которых являются традиции и власть», — сказал он.

Депутат Европарламента также пояснил, что Украина американцам нужна для того, чтоб установить свои правила по соседству с Российской Федерацией. И цель Соединенных Штатов Америки, по словам Кра, — помешать России организовать жизнь на своей территории в соответствии со своими политическими представлениями. Он добавил, что поэтому Америка предоставляет Киеву столько «военной помощи».

«Американцы хотят (иногда вполне неприкрыто) показать, что они могут установить правила здесь, по соседству с Россией. Вот почему им нужна Украина. Потому, что Украина сейчас — это американский танк, американская крепость, цель которой — помешать россиянам организовать жизнь на своей территории в соответствии с их собственными политическими представлениями… Вот почему вам дают столько военной помощи, вот почему так много военных советников, вот почему так часто политики из Вашингтона звонят в Киев», — отметил Кра.

По словам политика, официальному Киеву приходится за все платить, а Украина по его словам получает статус «колонии», который он также охарактеризовал, как «большой американский перец».

«У вас есть выбор — троянский конь или лев, но с другой стороны, вам приходится за все платить… Проблема в том, что Вы получаете статус определенной колонии, большого американского перца. Как вы говорите «мы — крупнейший партнер США». И поэтому здесь вам приходится принимать то, что они управляют вашей страной, а не вы сами», — подытожил он.

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Напомним, в феврале 2021 года Максимилиан Кра заявил, что считает неприемлемым решение властей Украины закрыть три оппозиционных телеканала и сомневается в правдивости официальной версии о том, что эти СМИ занимались «пророссийской» пропагандой.