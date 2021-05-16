Токио, , 07:27 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано сейсмологами у берегов японского острова Хоккайдо. Об этом 16 мая сообщает геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы в 03:34 по всемирному координированному времени (06:34 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 17 км под водой в акватории Тихого океана. Эпицентр подземных толчков располагался в 105 км на юго-восток от города Кусиро (население около 184 тыс. человек).

В юго-восточной и восточной части острова Хоккайдо землетрясение ощущалось в виде толчков магнитудой 3. Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мощном землетрясении магнитудой 6,0 у берегов японской префектуры Фукусима.

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