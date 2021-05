Вашингтон, , 07:18 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на целевые орбиты 52 спутника системы Starlink и спутники компаний Tyvak и Capella Space. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

Falcon 9 с полезной нагрузкой из 54 спутников стартовала с Космического центра им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал 16 мая в 01:56 мск. После запуска первая ступень носителя совершила посадку на плавучей платформе Of Course I Still Love You.

Сначала на целевые орбиты были выведены спутники Tyvak-0130 и Capella Synthetic Aperture Radar (SAR), позже — пакет из 52 микросптуников Starlink. Все аппараты успешно достигли целевых орбит.

Компания SpaceX формирует группировку Starlink для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Как правило, при одном запуске на орбиту выводится 60 спутников этой системы. Число запускаемых спутников сокращается при наличии сопутствующей полезной нагрузки.