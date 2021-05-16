Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Поддержку главе американского агентства Associated Press Гэри Прюитту выразил после ракетного удара Израиля по офису агентства в секторе Газа госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом 16 мая сказано в пресс-релизе, распространённом пресс-службой Госдепа.

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В ходе телефонного разговора Блинкен выразил свою непоколебимую поддержку всем независимым журналистам и всем мировым СМИ и отметил важность их присутствия в зоне конфликта. Госсекретарь США выразил облегчение, получив информацию о том. что сотрудники Associated Press в секторе Газа остаются в безопасности.

Напомним, израильские военные нанесли ракетные удары по высотному зданию на территории сектора Газа, в котором располагались офисы ряда международных СМИ, в том числе Associated Press. Здание было разрушено, журналисты были заблаговременно предупреждены о ракетной атаке, никто из них не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разрушении жилого высотного здания в секторе Газа в результате ракетного удара Израиля.

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