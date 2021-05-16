Нью-Йорк, США, , 06:47 — REGNUM Как минимум пять человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Нью-Йорке. Об этом 16 мая сообщает телеканал NBC.

По данным телеканала, инцидент со стрельбой произошёл около 21:00 по местному времени (04:00 мск 16 мая) в Бронксе. По прибытии на место происшествия сотрудники полиции обнаружили только одного пострадавшего, остальные четверо раненых отправились в больницу самостоятельно.

В настоящее время жизни раненых ничто не угрожает. Информация о причинах стрельбы и потенциальных подозреваемых не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемого в стрельбе на Таймс-сквер в Нью-Йорке, в результате которой пострадали две женщины и ребёнок.

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