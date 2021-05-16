Нью-Дели, , 06:36 — REGNUM Вторая партия российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» была доставлена в индийский город Хайдарабад. Об этом 16 мая сообщил журналистам посол РФ в Индии Николай Кудашев.

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Российский дипломат отметил, что совместная борьба Индии и России против COVID-19 является одним из важнейших направлений двустороннего взаимодействия. Москва и Нью-Дели сотрудничают в области медицинских исследований и ведут активный диалог на таких международных платформах, как ВОЗ, БРИКС, и G20.

Также Кудашев напомнил, что в Индию в рамках гуманитарной помощи были доставлены более 22 тонн грузов, в том числе аппараты ИВЛ, медицинские мониторы и лекарственные препараты. Кроме того, посол РФ в Индии пояснил, что вторая партия российской вакцины от COVID-19 была доставлена в Индию очень своевременно, на следующий день после официального начала применения препарата на территории страны. Кудашев уточнил, что российская вакцина эффективна и против новых штаммов коронавируса, в том числе и против индийского.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о помощи Индии в борьбе против коронавирусной инфекции.

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