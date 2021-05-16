Пекин, , 06:12 — REGNUM Поспешный вывод войск США из Афганистана нанёс существенный удар по процессу перемирия внутри страны. Об этом 16 мая заявил глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с коллегой из Пакистана Шахом Мехмудом Куреши, слова Ван И приводит пресс-служба МИД КНР.

По словам Ван И, поспешный вывод войск США из Афганистана отрицательно отразился на общей стабильности региона и стал серьёзным ударом по процессу перемирия внутри страны.

«В сложившейся ситуации китайская сторона ожидает, что ООН сыграет должную роль, а у ШОС есть необходимость более внимательно следить за этим вопросом», — пояснил Ван И.

По мнению главы МИД Китая, соседние с Афганистаном страны должны усилить взаимодействие, выступая «единым фронтом» и предпринять скоординированные действия. Ван И уточнил, что КНР высоко оценивает роль Пакистана в деле достижения мира в Афганистане, как страны, традиционно оказывающей серьёзное влияние на афганский вопрос.

Глава китайского внешнеполитического ведомства добавил, что Китай и Пакистан в создавшейся ситуации должны продолжать укрепление стратегической координации по афганскому вопросу и оказывать влияние на мирный процесс в Афганистане, поддерживая совместно мир и стабильность в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Афганистана Ашраф Гани опасается гражданской войны в стране после ухода войск США.

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