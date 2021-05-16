Екатеринбург, , 05:49 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура Орджоникидзевского района начала надзорные мероприятия по факту крупного пожара на ул. Учителей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

На место выехал и.о. районного прокурора Илья Щипанов. Запрошены сведения о количестве граждан, которые были зарегистрированы в уничтоженных огнём строениях. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению жилищных прав граждан, жильё которых было уничтожено, в том числе и в плане обеспечения их маневренным жильём.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь пожара достигла 2500 кв. метров. Огонь уничтожил пилораму, два гаражных бокса и 16 построек.

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