Сент-Пол, США, , 05:47 — REGNUM Состав из 50 вагонов, гружёных соляной кислотой, сошёл с рельсов в американском штате Миннесота. Об этом 16 мая сообщает местный телеканал WCCO-TV.

ЧП произошло в городе Альберт-Ли 15 мая около 13:45 по местному времени. Из 50 вагонов перевернулись 28, из них произошла утечка опасного химического вещества. Полиция Миннесоты предупредила жителей ближайших к месту ЧП населённых пунктов о необходимости укрыться в доме, не открывать окна и двери и не выходить на улицу без особой необходимости.

Отмечается, что бригада поезда не пострадала, среди местного населения пострадавших тоже нет. На месте происшествия находятся специалисты по работе с опасными веществами. Причина произошедшего устанавливается. Размер нанесённого природе ущерба пока неизвестен.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 23 погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда недалеко от столицы Египта, города Каира.

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