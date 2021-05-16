Флорида, США, , 05:13 — REGNUM Журналист Дэймон Уивер, взявший в 11 лет интервью у президента США Барака Обамы, скончался на 24-м году жизни в больнице в американском штате Флорида. Об этом 16 мая сообщило издание Palm Beach Post.

Отмечается, что о смерти Деймона Уивера сообщила его сестра Кэндис Харди. ПО её словам, смерть Уивера наступила 1 мая по естественным причинам. Журналист прославился после того, как в 2009 году встретился с президентом США Обамой в Белом доме и взял у него интервью. Американский лидер и ученик начальной школы Деймон общались десять минут, юный корреспондент задал президенту 12 вопросов, все они касались проблем обучения в школе.

Деймону Уиверу удалось взять интервью у многих известных людей. Среди них были и телеведущая Опра Уинфри, баскетболист Дуэйн Уэйд, а также нынешний глава Белого дома Джозеф Байден.