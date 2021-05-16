Москва, , 04:57 — REGNUM Похолодание ожидается на предстоящей неделе в Центральном федеральном округе (ЦФО) РФ. Об этом 15 мая рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В начале недели, 17 и 18 мая будет сохраняться жаркая погода, температура воздуха будет достигать +30…+32 градусов. Однако начиная с 17 мая в ЦФО ожидается похолодание до +15…+20 градусов, что соответствует климатической норме.

По словам Вильфанда, в начале предстоящей недели температура воздуха в ЦФО будет превышать показатели климатической нормы на 6−8 градусов. При этом на севере ЦФО, во Владимирской и Костромской областях, показатели дневной температуры будут выше, чем в Москве. Если в Москве 17 мая ожидается +28…+30 градусов, то в Костромской области температура воздуха будет выше на один-два градуса, за счёт переноса жарких воздушных масс.

«Во вторник уже будет ощущаться влияние циклонической ложбины… Будет уже облачно, в среду ночь еще будет очень теплой, но более облачной и дождливой», — рассказал метеоролог. Начиная с 18 мая и до конца недели в ЦФО ожидаются кратковременные дожди и облачность.

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