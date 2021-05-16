Тюмень, , 04:09 — REGNUM В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который подозревается в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.

По данным следствия, юный тюменец вечером 11 мая 2021 года, в день трагедии в Казани, из хулиганских побуждений отправил двум несовершеннолетним в социальной сети видео со стрельбой и сообщил о якобы готовящемся теракте. Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области с полицейскими незамедлительно отреагировали на данное сообщение. Местонахождение человека, разместившего видео, было быстро установлено.

Во время обыска квартиры юного тюменца предметов, указывающих на планирование совершения им теракта, не обнаружено. У него изъята компьютерная техника и телефоны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).