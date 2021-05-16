Рамалла , , 03:57 — REGNUM Жилое высотное здание «Аль-Андалус» в секторе Газа было полностью разрушено в результате ракетного удара со стороны Израиля. Об этом 16 мая сообщил телеканал Sky News Arabia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

Высотный жилой дом находился напротив разрушенной ранее 14-этажной «Бурж-Ханади» («Башни Ханади»). За несколько часов до этого Израиль нанёс ракетные удары по 11-этажному зданию, в котором располагались офисы ряда СМИ, в том числе телеканала Al Arabiya и агентства Associated Press.

В ответ на разрушение высотных зданий боевое крыло движения ХАМАС выпустило по территории Израиля более 40 ракет, пригрозив уничтожением высотных зданий на израильской стороне. Ракеты были запущены по Тель-Авиву, Ашкелону и Ашдоду.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке Израилем дома главы политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль атаковал дом главы политбюро движения ХАМАС в секторе Газа