Иерусалим, , 03:30 — REGNUM Дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара подвергся ракетной атаке со стороны Израиля. Об этом 16 мая сообщил телеканал Al Arabiya.

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По данным телеканала, дом был полностью разрушен, о судьбе Яхьи Синвара ничего не известно. Также нет сведений, находился ли он дома в момент ракетного удара.

До этого в результате операции ВВС Израиля, к которой были привлечены разведывательные и боевые самолёты, был разрушен дом заместителя главы политбюро контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Халила аль-Хайи. Со своей стороны, Израиль разъясняет, что главными целями для ракетных ударов становятся лидеры ХАМАС и здание, откуда наносятся ракетные удары по территории Израиля, а также военные склады.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате ракетных ударов Израиля по сектору Газа погибли как минимум 145 человек.

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