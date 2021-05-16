Нижний Новгород, , 03:14 — REGNUM Более 80 тысяч человек остались без энергоснабжения в результате аварии в Нижегородской и Костромской областях России. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

Причиной масштабного перебоя с энергоснабжением в областях России стала сильная гроза со шквалистым ветром порывами до 20 м/сек. По данным на 21:00 мск в Костромской области без света оставались около 30 500 человек, в Нижегородской области без электроэнергии оставались 50 600 человек.

В настоящее время в обеих регионах начаты ремонтно-восстановительные работы. В Костромской области к ликвидации последствий аварии привлечены 66 бригад, а в Нижегородской — 47, всего к восстановительным работам привлечено более 260 специалистов. Предполагаемые сроки ликвидации аварии не называются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Приамурье без света остались около 1000 домов.

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