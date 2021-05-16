Москва, , 02:55 — REGNUM Обновление партии «Зеленые» очень позитивно и перспективно, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Как социолог, я фиксирую тот факт, что экологическая тематика имеет очень высокие перспективы, интерес к ней растет. Понятно, что многие наши регионы находятся в разном состоянии, в том числе и в плане экологической проблематики. Понятно, что у нас есть те самые 12 городов, где необходимо улучшение экологической ситуации. Но в целом по стране актуализация экологической повестки растет», — рассказал Виктор Потуремский в беседе с корреспондентом ИИА REGNUM.

«И то, что появляется реальная политическая сила, которая готова заняться этими вопросами, это очень обнадеживает. Если у нас появилась партия «Зеленых», полноценная политическая сила, работающая в этих вопросах — это замечательно», — подчеркнул Виктор Потуремский.

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