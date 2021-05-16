Флорида, США, , 02:54 — REGNUM Успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 52 микроспутниками Starlink и двумя спутниками компаний Tyvak и Capella Space осуществила компания SpaceX. Трансляция запуска велась 15 и 16 мая на сайте компании.

Пуск ракеты-носителя был осуществлён с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 18:56 по времени Восточного побережья США (91:56 мск 16 мая). Первая ступень Falcon 9 ранее использовалась при семи запусках и SpaceX планирует вернуть её на Землю и в этот раз.

Предполагается, что через несколько минут после старта ступень опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Такая технология позволяет компании значительно сокращать расходы на запуск ракеты-носителя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания SpaceX подала заявку на первые орбитальные испытания прототипа Starship.

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