Лондон, , 02:26 — REGNUM Девять полицейских пострадали в ходе акции в поддержку Палестины, которая состоялась у посольства Израиля в центральной части Лондона. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

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По данным Скотленд-Ярда, в целом акция носила мирный характер, стычки демонстрантов с полицией начались возле посольства Израиля. Здесь ряд участников акции предприняли попытку перелезть через ограждение на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс, где находятся диппредставительства нескольких стран, в том числе Израиля.

Толпа стала выкрикивать слова поддержки в адрес палестинцев и оскорбления в адрес израильтян. В сотрудников полиции полетели бутылки и файерболы, после чего силовики приняли решение прекратить манифестацию. По подозрению в «нарушении общественного порядка с применением насилия» были задержаны девять человек, ещё четверо были задержаны за нарушение ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции в поддержку Палестины в американском городе Нью-Йорке.

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