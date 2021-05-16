Нью-Йорк, США, , 01:57 — REGNUM Акция в поддержку Палестины с участием нескольких сотен человек началась в американском городе Нью-Йорке. Об этом 16 мая сообщает РИА Новости.

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Митингующие, всего около 500 человек, собрались в Бруклине. Участники акции пришли с плакатами и транспарантами, на которых написаны призывы прекратить оккупацию Палестины. Часть демонстрантов принесла с собой флаги Палестины.

Участники акции заняли проезжую часть и тротуары на пересечении 5-й улицы и Овингтон-авеню и скандируют лозунги в поддержку Палестины, забираются с флагами на крыши автомобилей и на выступающие части зданий. Обстановка в месте проведения акции мирная, сотрудники правопорядка наблюдают за происходящим, но не вмешиваются.

Отмечается, что акции протеста в поддержку Палестины проходят в Нью-Йорке практически ежедневно с момента начала конфликта между Израилем и Палестиной. На улицах Нью-Йорка собираются сотни людей, а во время массовых шествий полиции приходится перекрывать ряд улиц города.

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