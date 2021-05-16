Ханты-Мансийск, , 01:18 — REGNUM Правительству Тюменской области «Сургутнефтегазбанк» (ХМАО) предоставит кредитную линию в 1,6 млрд рублей на покрытие бюджетного дефицита. Данное финансово-кредитное учреждение стало единственным, кто подал заявку на участие в тендере, сообщается на сайте госзакупок.

Кредитная линия будет предоставлена на 730 дней под процентную ставку, предложенную «Сургутнефтегазбанком» после заключения контракта.

Напомним, власти Тюменской области в апреле объявили аукцион на открытие кредитной линии лимитом в два миллиарда рублей. Затем региональный департамент финансов трижды выставлял на торги услуги по кредитованию дефицита бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Тюменской области в 2021 году запланированы в размере 147,5 млрд рублей, расходы — 179,5, дефицит — 32 млрд рублей.

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