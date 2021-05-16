Москва, , 01:06 — REGNUM Официальный канал военного крыла палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» заблокировала в ночь на 16 мая администрация мессенджера Telegram.

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По состоянию на 00:30 мск канал, на который подписано более 176 тысяч человек, недоступен в мессенджере. В настоящее время вместо содержания канала пользователи могут увидеть лишь информацию о том, что канал не может быть показан из-за нарушения правил пользования сервисом.

На заблокированном канале военная группировка ХАМАС ранее сообщала о своих планах и об операциях, которые уже удалось осуществить.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы Египта и Франции запланировали встречу в Париже, в ходе которой будет обсуждаться ситуация в зоне палестино-израильского конфликта.

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