Киев, , 00:49 — REGNUM «Украина — это Европа. И мы — европейцы. Мы — центр и сердце Европы. По географии, духом, ценностями и стремлениями. Мы доказали это на «майдане» и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в Европейском союзе», — заявил 15 мая украинский президент Владимир Зеленский.

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На своей странице в Twitter Зеленский сообщил также, что с 2014 года украинцы «отдали за этот выбор собственную жизнь, а тысячи продолжают защищать его и нашу землю с началом войны на востоке». Он также сообщил, что среди партнёров Украины якобы «укрепляется понимание того, что Украина должна непременно быть в составе объединенной Европы».

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«И мы искренне верим, что вскоре сможем отмечать на Украине не день, а год Европы. Первый год нашего полноценного членства в ЕС. Первый среди будущих веков истории Украины в составе европейской семьи. Потому что Украина невозможна без Европы, а Европа невозможна без Украины», — добавил Зеленский.

Напомним, ранее Александр Лукашенко пытался эксплуатировать пропагандистский миф о том, что Белоруссия якобы является «центром Европы», её «сердцем» и даже «душой». При этом белорусский официоз систематически подчёркивал отождествление Европы с Евросоюзом, игнорируя даже школьный курс географии.

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