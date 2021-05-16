Париж, , 00:38 — REGNUM Ситуацию в зоне палестинско-израильского конфликта обсудят президент Франции Эммануэль Макрон с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Париже. Об этом 15 мая сообщила радиостанция Franceinfo.

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Радиостанция приводит слова главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана. Он заявил, что президент Египта прибудет в Париж утром 17 мая, это позволит ему провести встречу с президентом Франции. Ле Дриан отметил, что Франция, Германия, Египет, Иордания предпринимают ряд действий для возобновления диалога.

Глава французского МИД отметил, что очень рассчитывает на посредничество Египта, так как «Египет разговаривает со всеми».

«Мы все стараемся оказать давление на стороны, чтобы перемирие было выполнено», — уточнил Ле Дриан.

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