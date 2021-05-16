Минск, , 00:27 — REGNUM Подписанный 14 мая Александром Лукашенко закон «О недопущении героизации нацизма» исходил из того, что «нацизм рассматривался как одной из крайних форм экстремизма». Об этом в опубликованном 15 мая интервью государственному телеканалу «Беларусь 1» заявил генпрокурор республики Андрей Швед.

Он сообщил: «События прошлого года со всей очевидностью нам продемонстрировали, что из-за границы, в первую очередь — из сопредельных государств, в наше общество принимаются активные попытки внедрить эту «коричневую чуму», эту заразу, которая называется нацизм. Почему это делается? Во-первых, нацизм сам по себе — это благодатная почва для того, чтобы радикализировать любые действия, направленные на свержение законной власти, свержение суверенного государства. По сути дела, это технология, которые используются в так называемых цветных революциях».

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Затем генпрокурор перешёл от своеобразной трактовки нацизма к протестам против фальсификации президентских выборов в Белоруссии 2020 года, отметив: «Авторы плана по попытке свержения конституционного строя в Республике Беларусь как раз использовали вот эти элементы, которые присущи и характеризуют нацизм как вот это радикальное проявление экстремизма».

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Швед заявил, что нацистские идеи в Белоруссию проникли извне и «исходят из тех государств, где нацизм, по сути дела, стал частью государственной идеологии».

«Посмотрите, что происходит: марши эсэсовцев; ущемление прав населения по признаку языковому; именами полицаев, которые жгли Хатынь, именуются улицы. И другие действия, которые говорят о том, что руководители ряда государств, элита так называемая, воспринимают идею нацизма как составную часть своей государственной идеологии, — продолжил генпрокурор Белоруссии. — И именно через призму этих идей они видят и понимают, что якобы имеют право вершить судьбы других народов, вершить судьбы других государств. Поэтому используя как платформу, как основу для того, чтобы радикализировать действия, оправдывая себя, свои действия, считая, что они имеют на это право, идея нацизма с их стороны как раз является идеологической основой, которой они питаются для того, чтобы совершать и цветные революции, и перевороты».

Андрей Швед не привёл ни единого примера, подтверждающего обоснованность его суждений. Не была названа ни одна страна, где нацизм стал частью государственной идеологии. Генпрокурор Белоруссии не назвал ни одной улицы, названной именем полицейского, участвовавшего в уничтожении белорусской деревни Хатынь 22 марта 1943 года.

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