Рамалла , , 23:59 — REGNUM Число жертв обстрелов сектора Газа со стороны Израиля продолжает расти. Об этом 15 мая сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на отделение минздрава Палестины в Газе.

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По последним данным министерства здравоохранения анклава, в результате ударов вооруженных сил Израиля по сектору Газа погибли 145 человек, включая 41 несовершеннолетнего и 23 женщин.

Отмечается, что около 1100 человек получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что израильские военные ликвидировали двух боевиков палестинской группировки, запускавших ракеты по Израилю.