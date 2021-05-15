Лондон, , 23:53 — REGNUM 15 мая в Брайтон на «Фалмер Стэдиум» состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги 2020/21 «Брайтон» — «Вест Хэм». Игра завершилась паритетом сторон со счетом 1:1.

Первый мяч на 84-й минуте забил 30-летний английский нападающий Дэнни Уэлбек после передачи Перси Тау — 1:0. Этот гол стал для Уэлбека шестым в сезоне в рамках Английской Премьер-лиги. Через 3 минуты Саид Бенрахма восстановил равновесие в счете ударом из-за пределов штрафной площадки — 1:1.

MVP встречи с оценкой 7,63 по версии портала WhoScored был признан 29-летний английский центральный защитник «Брайтона» Дэн Бюрн, отметившийся одной обводкой, одним выигранным верховым единоборством и двумя успешными отборами. Точность передач футболиста составила 90%.

На 18-й минуте встречи Ив Биссума получил желтую карточку. Главный арбитр встречи — Андре Марринер. Ассистенты судьи — Скотт Леджер и Саймон Лонг.

Стартовые составы команд:

«Брайтон»: Санчес, Уайт, Вебстер, Берн, Биссума, Гросс, Модер, Альсате, Троссард, Джаханбакш, Уэлбек.

«Вест Хэм»: Фабьянски, Крессуэлл, Цоуфаль, Доусон, Огбонна, Лингард, Форналс, Боуэн, Соучек, Райс, Антонио.

«Вест Хэм», набрав 59 очков, укрепился на шестой позиции в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 38-ю очками занимает 17-е место.