Вашингтон, 15 мая, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Зрители американского телеканала Fox News назвали ключевые отличия характеров президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Джо Байдена.

Kremlin.ru Владимир Путин беседует с Джо Байденом на саммите по вопросам климата

Так, в комментариях, которые были оставлены под интервью с историком Виктором Хенсеном, пользователи отметили решительность Путина.

«Разница между Байденом и Путиным в том, что первый беспомощен и крайне нерешителен, в то время как Путин очень осведомлен и активен», — написал один из пользователей.

Зрители также отметили, что глава Белого дома крайне аккуратно подходит к вопросу дебатов с российским лидером и призывают его поскорее перейти к активным действиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России и США отсутствуют договорённости относительно встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. По его словам, данная тема «по-прежнему находится на стадии обсуждения и на стадии анализа».

Ранее Байден во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил провести двусторонние переговоры на высшем уровне, чтобы обсудить весь комплекс российско-американских соглашений. В последние дни американская пресса гадает, где именно может произойти такая встреча.

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