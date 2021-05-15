Красногорск, , 23:43 — REGNUM Двухэтажный склад и деревянные поддоны загорелись на открытой площадке в Подмосковье. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, пожар, площадь которого выросла до 5 тыс. кв. м., вспыхнул 15 мая в поселке Горки Ленинские.

«Есть угроза перехода огня на еще один рядом расположенный металлический ангар и фуры», — отметил источник.

Отмечается, что пожарным, прибывшим на место ЧП, удалось не допустить распространение огня на металлический ангар.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая замначальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Медведев на пресс-конференции сообщил, что в первые три дня мая 2021 года на территории Подмосковья количество пожаров сократилось более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.