Иерусалим, , 23:23 — REGNUM Двух боевиков палестинской группировки, запускавших ракеты по Израилю, ликвидировали израильские военные. Об этом 15 мая говорится в заявлении, распространенном армейской пресс-службой.

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«Беспилотник Армии обороны Израиля ликвидировал двух боевиков, запускавших ракеты…», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус во время онлайн-брифинга сообщил, что по территории Израиля из сектора Газа с начала обострения конфликта было выпущено более 2,8 тыс. ракет.

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