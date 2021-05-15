Брюссель, 15 мая, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Европейский союз призывает Россию пересмотреть решение об утверждении перечня недружественных РФ стран. Об этом 15 мая заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

European Parliament Жозеп Боррель

Жозеп Боррель «Мы призываем Россию пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряжённом состоянии».

Он также призвал Москву «в полной мере уважать Венскую конвенцию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России утвердили список недружественных Москве стран. В него вошли всего две страны — Соединенные Штаты и Чехия.

Согласно документу, дипломатическая миссия Чехии в РФ не сможет нанимать на работу более 19 российских граждан. В отношении США условия ещё более жёсткие. Им полностью запрещён приём на работу в дипмиссию граждан РФ.

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