Лондон, , 22:58 — REGNUM В столице Великобритании произошла массовая драка. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию графства Бедфордшир.

ЧП произошло в пятницу, 14 мая, в аэропорту Лутон. По последним данным, в результе инцидент пострадали четыре человека.

Отмечается, что стражи порядка по горячим следам задержали 17 человек, однако пять из них были отпущены после проверки, еще один подозреваемый был отпущен под залог.

В заявлении полиции говорится, что обвинения в связи с нарушением общественного порядка были предъявлены 11 задержанным.

В настоящее время выясняются причины массовой драки.