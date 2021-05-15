Анкара, , 22:58 — REGNUM 15 мая в Измире на стадионе «Гюрсель Аксель» в рамках заключительного 40-го тура турецкой Суперлиги по футболу 2020/21 «Бешикташ» одержал минимальную победу над «Гезтепе» со счетом 2:1. Одержав победу, «Бешикташ» занял первую строчку в турнирной таблице первенства по завершении сезона. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Первый мяч на 10-й минуте забил защитник сборной Хорватии Домагой Вида — 0:1. Через 14 минут футболист «Гезтепе» Алпаслан Озтюрк восстановил равновесие в счете — 1:1. На экваторе второй половины алжирский фланговый нападающий Рашид Гезаль принес «Бешикташу» победу, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки — 1:2.

Статистика матча («Гезтепе"/ «Бешикташ»)

Удары 9/9

Удары в створ 3/3

Владение 40%/60%

Угловые 3/6

Нарушения 17/13

«Бешикташ», набрав 84 очка, занял первую позицию в турнирной таблице Суперлиги. «Гезтепе» с 51 очком завершил сезона десятой строчке.