Москва, , 22:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Текст послания опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в 2021 году фестиваль проходит в Нижнем Новгороде и призван стать одним из ярких и зрелищных мероприятий в рамках празднования 800-летия этого древнего, самобытного волжского города, который сегодня динамично развивается.

«Отрадно, что ваш многогранный, востребованный проект на протяжении долгого времени объединяет своими важными целями представителей молодого поколения из разных регионов страны, способствует реализации их талантов и возможностей, дружескому общению», — подчеркнул российский лидер.

Богатая программа фестиваля помогает юношам и девушкам приобрести практический опыт в творчестве и других сферах деятельности, знакомит их с лучшими традициями отечественного искусства, резюмировал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, представители 75 регионов России примут участие в финале XXIX всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдет с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде. Проект реализуется Российским Союзом Молодежи в рамках платформы «Россия — страна возможностей» при организационной и информационной поддержке Министерства образования и науки России, Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

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