Москва, 15 мая 2021, 22:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Текст послания опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что в 2021 году фестиваль проходит в Нижнем Новгороде и призван стать одним из ярких и зрелищных мероприятий в рамках празднования 800-летия этого древнего, самобытного волжского города, который сегодня динамично развивается.
Богатая программа фестиваля помогает юношам и девушкам приобрести практический опыт в творчестве и других сферах деятельности, знакомит их с лучшими традициями отечественного искусства, резюмировал президент.
Как сообщало ИА REGNUM, представители 75 регионов России примут участие в финале XXIX всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдет с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде. Проект реализуется Российским Союзом Молодежи в рамках платформы «Россия — страна возможностей» при организационной и информационной поддержке Министерства образования и науки России, Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи.
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