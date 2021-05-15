Минск, , 22:33 — REGNUM В столице Белоруссии приговорен к 6 годам колонии мужчина за организацию беспорядков. Обвинительный приговор мужчине 1990 года рождения вынес суд Московского района. Об этом 15 мая сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

В пресс-службе суда отметили, что по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно подозреваемому было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Право на удовлетворение гражданского иска к обвиняемому о взыскании имущественного ущерба в интересах КТУП «Минсктранс» признано за прокуратурой Минска. На рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства передан вопрос о его размерах.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе белорусского лидера сообщили, что более 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств Белоруссии лишились воинских и специальных званий. Отмечается, что военнослужащие лишись своих званий за попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране во время протестов.

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