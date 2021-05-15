Москва, , 22:22 — REGNUM 23-летний атакующий полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич пропустит заключительный 30-й тур Тинькофф Российской Премьер-лиги по футболу сезона 2020/21. 16 мая ЦСКА сыграет с московским «Динамо». Об этом 15 мая сообщил агент хорвата Тончи Мартич.

В текущем сезоне Влашич принял участие в 26-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился 11-ю забитыми мячами и 6-ю голевыми передачами.

Никола Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» летом 2019-го года за 15,7 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро. Текущее соглашение полузащитника с «красно-синими» рассчитано до конца сезона 2023/24.