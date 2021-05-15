Мюнхен, Германия, , 21:58 — REGNUM Руководство мюнхенской «Баварии» рассматривает возможность подписания 22-летнего лидера «Интера» и сборной Марокко Ахрафа Хакими, которого портал transfermarkt оценивает в 50 миллионов евро. Об этом 15 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Ахраф Хакими принял участие в 36-ти матчах итальянской Серии А, в которых отметился семью забитыми мячами и восемью голевыми передачами. В рамках Лиги Чемпионов у футболиста 3 (2+1) очка по системе гол+пас в шести играх.

Ахраф Хакими перешел в «Интер» из мадридского «Реала» 1 сентября 2020 года за 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Давид Алаба уйдет из «Баварии» после завершения сезона на правах свободного агента. На австрийца претендует мадридский «Реал».