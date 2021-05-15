Иерусалим, 15 мая 2021, 21:57 — REGNUM Из сектора Газа по территории Израиля с начала обострения конфликта было выпущено более 2,8 тыс. ракет. Об этом 15 мая сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус во время онлайн-брифинга.
Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»
«По Израилю (из сектора Газа — прим. ИА REGNUM) выпущено более 2 800 ракет», — сказал Конрикус.
При этом он добавил, что из данного числа ракет более 400 упали на территории анклава.
Напомним, ранее израильская радиостанция Kan сообщила, что осуществление авиарейсов в Израиль приостановили все иностранные авиакомпании по соображениям безопасности.
Читайте также: Рейсы в Израиль приостановили все иностранные авиакомпании — Kan